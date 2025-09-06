Pamätáte si slávne Olsenky? Ashley sa vydala a má syna... S manželom sa objavila v spoločnosti!

LOS ANGELES - Dvojičky Mary-Kate (39) a Ashley (39) Olsen boli pred rokmi hviezdami filmového plátna. Natáčali jeden film za druhým a tínedžeri po celom svete ich milovali. V posledných rokoch sa však stiahli do úzadia a užívajú si rodinný život... No Ashley sa teraz objavila opäť v spoločnosti. A garde jej robil manžel a svokra!
Hollywoodska hviezda Ashley Olsen sa po dlhšom čase ukázala na červenom koberci. Spolu s manželom Louisom Eisnerom a svokrou Lisou Eisner sa zúčastnila prestížneho galavečera YES Scholars Gala v Bel-Aire. A je to vôbec prvýkrát, čo sa objavila na verejnosti odvtedy, čo v roku 2023 potajomky priviedla na svet synčeka.
Ashley žiarila v béžových tunikových šatách, ktoré doplnila ružovou flitrovanou kabelkou. Siahla po minimalistickom mejkape, čiernych lodičkách a zlatých náušniciach. Louis si obliekol elegantný čierny oblek, no outfit rozbil limetkovou košeľou a voľnou kravatou so vzorom. Lisa sa predviedla v bielom flitrovanom modeli so slnečnými okuliarmi.
Gala večer má pre rodinu Eisnerovcov špeciálny význam – Louisov otec Eric Eisner je zakladateľom organizácie Young Eisner Scholars, ktorá už od roku 1999 pomáha nadaným deťom z chudobnejších pomerov.
Olsenka si svoje súkromie stráži. Až v auguste 2023 portál TMZ odhalil, že herečka sa stala mamou synčeka Otta – bez toho, aby si verejnosť vôbec všimla jej tehotenstvo. Ashley a Louis sa zosobášili 28. decembra 2022 na súkromnej svadbe v Bel-Aire. Párik, ktorý spolu randil päť rokov, mal okolo 50 hostí a podľa svedkov sa oslava pretiahla až do skorých ranných hodín. Dvojica sa doposiaľ v spoločnosti bok po boku objavila len raz - v roku 2021.
Ashleyina sestra-dvojča Mary-Kate Olsen žije rovnako v ústraní, odkedy ukončila hereckú kariéru v roku 2012. Obe sestry sa na verejnosti objavujú len výnimočne – naposledy na spoločnom večierku s treťou sestrou Elizabeth Olsen či na narodeninách šéfredaktorky W magazine Sary Moonves.
