Z dcéry speváčky P!nk je už stredoškoláčka (14): Pozrite, je KÓPIOU svojej mamy!

LOS ANGELES - Speváčka Pink (44) má doma už veľkú slečnu! Jej dcéra Willow oslávila veľký míľnik – nastúpila na strednú školu. Pyšný otec, motokrosová legenda Carey Hart, sa okamžite pochválil na Instagrame a fanúšikovia zostali v nemom úžase. Veď je to celá mama!
Na fotke zo svojho prvého školského dňa vyzerá Willow ako verná kópia svojej mamy. Krátky bob, ružový crop top, modré rifle a dokonca aj rovnaké znamienko krásy, aké má Pink – jednoducho mini-me! Reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať. Mnohí si spomenuli, ako kedysi malá Willow spievala s mamou pieseň A Million Dreams z filmu The Greatest Showman.
Dnes je z nej tínedžerka, ktorá sníva o Broadwayi. Carey priznal, že ani on nechápe, ako rýchlo jeho dcéra vyrástla, a vyjadril, aký je na ňu neuveriteľne hrdý. Svoj príspevok okorenil aj humorom – nezabudol totiž na ich 8-ročného syna Jamesona, ktorému odkázal, aby „nezjedol príliš veľa lepidla“ počas prvého dňa v škole.
Pink a Carey sú manželmi od roku 2006. Willow sa narodila v roku 2011 a svoje meno dostala podľa vŕby, ktorá mala pre speváčku veľký význam v detstve. Jameson prišiel na svet v roku 2016 a jeho meno je zas poctou Careyho otcovi Jamesovi a bratovi Jasonovi. Čas letí raketovou rýchlosťou – a z malej Willow je už veľká slečna!
