Koncert speváčky Pink prerušila RODIACA ŽENA: Speváčka jej poslala vtipný odkaz!

Pink sa v týchto dňoch nachádza v Austrálii, kde má naplánované turné. Prvý koncert sa odohral na štadióne Allianz Stadium a najbližšie dva mesiace bude umelkyňa koncertovať výhradne u protinožcov. Predskokanku jej robí miestna hviezda Toni Watson, ktorá je známa pod umeleckým menom Tones and I.

Začiatok koncertnej šnúry však zatienila nečakaná situácia, ktorá prerušila jej vystúpenie. Jedna z diváčok v hľadisku totiž začala rodiť. Organizátori ju tak museli dostať z vypredaného štadióna čo najrýchlejšie do nemocnice. To si samozrejme všimla aj Pink, ktorá neváhala a situáciu okomentovala s dávkou humoru.

„Mám pocit, že by sme sa nemali pozerať. Dajte jej súkromie. Dúfam, že neporodila. Ešte nie? Dobre. Wau, takže moja pieseň Our Song jej spustila pôrod. To by som netipovala, čakala by som nejakú inú. Je to zaujímavé, ani neviem, čo k tomu povedať. Musíme ale zase spievať. Tak veľa šťastie a dúfajme, že bude všetko v poriadku," povedala hudobníčka.

Pre Pink to však nebolo prvýkrát, čo jedna z jej fanúšičiek začala rodiť na koncerte, Rovnaká situácia sa stala počas minuloročnej šou v Bostone, z ktorej putovala žena priamo do nemocnice.