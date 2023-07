Ďalší ÚLET fanúšika: Slávnemu spevákovi pristál na pódiu PIKANTNÝ darček... Keď zistil, čo to je, HANBIL SA!

ŠTOKHOLM - Fanúšikovia sú v poslednom období ako utrhnutí z reťaze. Svoje by o tom vedela hovoriť speváčka Bebe Rexha (33), ktorej hodili mobil do tváre či Pink (43), ktorej na pódiu pristáli ostatky niekoho mamy. Najnovšie má s neželaným darčekom skúsenosť aj Lil Nas X (24). Fanúšik po ňom hodil... Ej, keď spevák zistil, čo to je, zahanbil sa!

V posledných týždňoch sme na Topkách informovali o dvoch prípadoch, kedy boli fanúšikovia doslova ako utrhnutí z reťaze. Nie je to tak dávno, čo sa americká speváčka Bebe Rexha musela spamätávať z bolestivého útoku, kedy jej ktosi rovno na pódiu hodil telefón do tváre. Skončila s poriadnym monoklom a dnes pre istotu vystupuje s ochrannými okuliarmi.

Bizarnú skúsenosť s fanúšikmi má z posledného obdobia aj hviezdna Pink. Tej na pódiu pristálo vrecúško, ktoré umelkyňu okamžite zaujalo. Keď ho dvihla, človek, ktorý ho tam hodil, povedal, že ide o popol jeho zosnulej matky. „Počkať, toto je tvoja mama? Naozaj neviem, čo si mám o tomto myslieť,“ zahlásila vtedy.

No a podobne neželaný darček najnovšie obdržal aj 24-ročná hudobník Lil Nas X. Obdivovateľ mu uprostred setu "Panini" počas koncertu v Štokholme hodil na pódium sexuálnu hračku. Keď ju raper dvihol, všimol si že ide o umelú vagínu. „Kto to hodil na pódium?“ spýtal sa so smiechom. V danej chvíli mu bolo evidentne trochu trápne, no pikantnú hračku hneď hodil za hlavu a pokračoval v šou.