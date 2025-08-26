TEMNÁ MINULOSŤ nového sídla princa Williama a Kate: Otrokárstvo a SAMOVAŽDA v spálni!

WINDSOR - Hoci princ William, jeho manželka Kate a ich deti žijú v Adelaide Cottage pri hrade Windsor len tri roky, rozhodli sa ho vymeniť za väčší Forest Lodge. Na Topkách sme už písali, že kvôli nim dve rodiny prídu o domov... No teraz sa prevalilo, že so sídlom sa spája aj temná minulosť!
Princa Williama, jeho manželku Kate a ich deti čoskoro čaká veľké sťahovanie. Z 5-izbového domu Adelaide Cottage sa presunú do veľkorysého Forest Lodge, ktorý disponuje 8 spálňami, stajňami, domami pre hostí a tenisovým kurtom. Na Topkách sme už informovali, že dve rodiny kvôli tomu prídu o svoje domovy - kráľovská rodina totiž priľahlé domy prenajímala poddaným.
NOVÉ SÍDLO princa Williama a Kate: Oni si polepšia, ale... Dve rodiny kvôli nim prídu o domov!
„Rodiny to nečakali, ale tie nehnuteľnosti sú príliš blízko hlavného sídla, kráľovská rodina nestojí o to, aby sa im tam prechádzali civilisti,“ uviedol nedávno zdroj denníku DailyMail. No a aktuálne sa na verejnosť dostala ďalšia nepríjemnosť spojená s novým sídlom princa a princeznej z Walesu. Forest Lodge má totiž temnú históriu.
Otrokárstvo
Honosné sídlo Forest Lodge postavil ešte koncom 18. storočia architekt sir Jeffry Wyatwille. Budova ho natoľko uchvátila, že ju pôvodne chcel ako svoj vlastný domov. Nakoniec sa však dostala do rúk škótskeho plantážnika Spencera Mackaya, ktorý v tom čase vlastnil kávové a rumové plantáže v Guinei.
Jeho biznis bol neľútostný – aby z neho vytiahol čo najväčší zisk, kúpil stovky otrokov, píše Daily Mail. Keď bolo v roku 1834 zrušené otroctvo, Mackay za „stratu pracovnej sily“ získal od britskej vlády astronomické odškodné – v dnešnej hodnote približne 283 miliónov korún. Potom sa presťahoval do luxusnej londýnskej rezidencie na Harley Street.
Samovražda v spálni
Forest Lodge sa však nespája len s otrokárskou minulosťou. V 30. rokoch 20. storočia tu na príkaz kráľa Edwarda VIII. býval jeho blízky spolupracovník a vážený vojak sir John Aird. Práve on zorganizoval prenájom jachty Nahlin, na ktorej sa odohrával román Edwarda s Američankou Wallis Simpsonovou. Príbeh, ktorý šokoval celý svet, vyústil do abdikácie kráľa a na trón nastúpil jeho brat Jiří VI., otec kráľovnej Alžbety II.
Sir John Aird zostal napriek škandálu verný dvoru. Jeho život sa však skončil tragicky. V roku 1973, keď mu diagnostikovali rakovinu močového mechúra, si v spálni Forest Lodge siahol na život. Použil starý služobný revolver a vo veku 75 rokov spáchal samovraždu.