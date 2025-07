Náhle ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY svetovej hviezdy: Pred koncertom v Česku skončil v NEMOCNICI!

Dave Stewart (Zdroj: Profimedia)

Ako infomruje Super.cz, povedal to samotný Dave počas vystúpenia - to sa ako pravý profesionál napriek zdravotným problémom odohral. „Keď som sa ráno prebudil, mal som napuchnutú pravú uzlinu a bolo to veľmi bolestivé. Robili mi scany a rôzne vyšetrenia, ale infúzie so steroidmi nakoniec zabrali,“ popísal Stewart, ktorý strávil pol dňa v nemocnici v Liberci.

„Samozrejme sme boli nervózni, či sa nebude musieť šou zo zdravotných dôvodov zrušiť, zdravie máme len jedno, ale Dave je nielen profesionál, ale tiež srdciar a pre svoju hudbu žije, takže urobil všetko pre to, aby to dal. Šou dopadla skvelo, mal som až husiu kožu,“ komentoval spolumajiteľ festivalu Petr Pečený, ktorý si po vystúpení s Daveom pripil vodkou jeho vlastnej výroby.

Dave Stewart je britský hudobník, producent a skladateľ, známy predovšetkým ako polovica úspešného synth-popového dua Eurythmics spolu s Annie Lennox. Duo dosiahlo svetový úspech v 80. rokoch s hitmi ako „Sweet Dreams (Are Made of This)“ či „Here Comes the Rain Again“. Stewart je známy svojím inovatívnym prístupom k hudbe a produkcii, pričom spolupracoval s mnohými významnými umelcami. Okrem hudby sa venuje aj filmovej tvorbe a výtvarnému umeniu.