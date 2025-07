SMUTNÁ správa: Zomrela zápasnícka legenda Hulk Hogan!

Hulk Hogan (Zdroj: profimedia.sk)

Svet zasiahla smutná správa – zápasnícka legenda Hulk Hogan zomrel vo veku 71 rokov. Podľa portálu TMZ boli zdravotníci vo štvrtok ráno vyslaní do jeho domu na Floride. Operátori uviedli, že zásah súvisel so zástavou srdca. Pred Hoganovým príbytkom stáli policajné autá a sanitky, pričom populárneho zápasníka odniesli na nosidlách do sanitky.

Hogan po sebe zanechal manželku Sky, s ktorou sa oženil v roku 2023, dcéru Brooke (37) a syna Nicka (34) z prvého manželstva s Lindou Claridge, ako aj dve vnúčatá. Hoganova smrť prišla len pár týždňov po tom, čo jeho manželka Sky odmietala špekulácie o jeho údajnom kritickom zdravotnom stave. Tvrdila, že jeho srdce je silné aj po tom, čo podstúpil rutinnú operáciu. Hogan sám predtým prezradil, že v priebehu posledných 10 rokov absolvoval 25 operácií. Česť jeho pamiatke.

