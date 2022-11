ZÁHADNÁ SMRŤ legendárneho Brucea Leeho (†32): Vedci po 49 rokoch zistili príčinu… Och, taká banalita!

HONGKONG - Legenda akčných filmov Bruce Lee zomrel v roku 1973. V tom čase mal len 32 rokov a perfektnú fyzickú kondíciu, jeho smrť tak bola pre verejnosť obrovským šokom. Vznikli preto viaceré teórie, že ho zabila čínska mafia, otrávila žiarlivá milenka, či dokonca, že sa stal obeťou kliatby. Záverom lekárov bolo, že zomrel na opuch mozgu... No až teraz, po dlhých 49 rokoch, vedci prišli s rozumným vysvetlením, čo tento edém zrejme spôsobilo!

O novom zistení vedcov informoval portál The Sun. Bruce skolaboval len pár týždňov pred uvedením nového filmu s názvom Drak. Počas jeho strihania v dabingovej miestnosti bez klimatizácie v lete 1973 herec dostal silné kŕče a skolaboval. Lekári mu následne diagnostikovali opuch mozgu.

Bruce bol známy tým, že často a rád užíval marihuanu. Rovnako tomu malo byť aj v deň jeho smrti. Vedci preto naznačujú, že to mohlo viesť Brucea k pitiu nadmerného množstva vody. To napokon v knihe Bruce Lee uvádza aj životopisec Matthew Polly. No a práve táto rutinná a banálna záležitosť, ako je pitie vody, ho mala stáť život.

Vedci sa totiž domnievajú, že uňho došlo k hyponatriémii, čo je stav, kedy je hladina sodíka v krvi potrebného na rovnováhu tekutín abnormálne nízka. Nerovnováha spôsobuje opuch buniek v tele, vrátane tých v mozgu.

„Predpokladáme, že Bruce Lee zomrel na špecifickú formu poruchy funkcie obličiek: neschopnosť vylučovať dostatok vody na udržanie homeostázy vody, čo je predovšetkým funkcia tubulov,“ znie záver tímu lekárov. Práve užitie nepálskeho hašišu uňho vyvolalo veľký smäd, ktorý viedol k užitiu nadmerného množstva vody. Čo sa mu napokon stalo osudným.

„Je ironické, že Lee sa preslávil citátom "Buď voda, môj priateľ", ale zdá sa, že nadbytok vody ho nakoniec zabil,“ písalo sa v správe.