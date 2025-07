Odvážny outfit slávnej speváčky: Hore korzet a dole... Rita, ZABUDLA si si nohavice!

Rita Ora (Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Rita Ora (33) opäť raz dokázala, že patrí medzi najodvážnejšie hviezdy šoubiznisu. V uliciach New Yorku šokovala outfitom, ktorý by si väčšina žien obliekla skôr na odvážnu párty než na prechádzku mestom. Speváčka ukázala viac, než sa očakávalo!