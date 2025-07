Slávny spevák (24) ZRAZIL ženu na priechode: ZOMRELA... Už pozná svoj TREST!

Conner Smith (Zdroj: Profimedia)

NASHVILLE - Country spevák Conner Smith (24) spôsobil minulý mesiac smrteľnú dopravnú nehodu. Na priechode pre chodcov zrazil 77-ročnú ženu, ktorá po prevoze do nemocnice zraneniam podľahla. Hudobník už pozná svoj trest!

K nehode došlo minulý mesiac. Country spevák so svojím autom Chevrolet Silverado zrazil 77-ročnú Dorothy Dobbins. Tá prechádzala cez cestu po riadne vyznačenom priechode pre chodcov. Auto jej spôsobilo vážne zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. No a spevák už pozná svoj trest.

Ako informuje TMZ, Conner bol obvinený z dopravného priestupku - nedanie prednosti v jazde, čo viedlo k smrteľnej nehode. Nemá tak podmienku a nejde ani do väzenia, musel však zaplatiť pokutu. Vzhľadom k tomu, že ho obvinili len z priestupku, kompetentní zrejme usúdili, že nešlo o úmyselné konanie.

Od začiatku zdroje blízke spevákovi tvrdili, že išlo o tragickú nehodu a že nebol pod vplyvom alkoholu či drog, ani nepozeral do mobilu. Polícia po nehode nezistila žiadne známky požitia omamných látok a predpokladalo sa, že išlo nedanie prednosti.

Zdroje tiež uvádzajú, že Conner uvítal snahy mesta Nashville zlepčiť bezpečnosť na priechode, kde k nehode došlo - odvtedy bolo nainštalovaných viacero dopravných značiek upozorňujúcich na priechod pre chodcov a bol odstránený strom, ktorý výrazne blokoval výhľad na priechod.

Conner dúfa, že tieto zmeny pomôžu predísť ďalším nehodám. „Jeho myšlienky zostávajú s rodinou Pani Dobbins a je odhodlaný uctiť si jej pamiatku tým, že bude podporovať úsilie o zlepšenie bezpečnosti chodcov a predchádzanie ďalším tragédiám,“ dodal jeho právnik.