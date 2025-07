Zlá správa pre fanúšikov: Slávnu skupinu po 27 rokoch opúšťa obľúbený hudobník!

(Zdroj: TASR)

„Po 27 fantastických rokoch som si posledný raz sadol za bicie vo vplyvnej kapele Pearl Jam. Vyjadrujem mnoho lásky a úcty Jeffovi, Eddiemu, Mikeovi a Stoneovi za to, že ma v roku 1998 prijali do skupiny a dali mi životnú príležitosť plnú priateľstva, umenia, výziev a zábavy,“ napísal 62-ročný Cameron v príspevku na sociálnych médiách. Dôvod svojho odchodu neuviedol.

„Matt Cameron je výnimočným a skutočným hudobníkom. Počas uplynulých 27 rokov bol hnacím motorom našich koncertov a nahrávok v štúdiu. Išlo o veľmi dôležitú kapitolu pre našu skupinu. Prajeme mu, aby sa mu vždy darilo,“ uviedli členovia Pearl Jam vo vyhlásení. O jeho náhradníkovi sa zatiaľ nezmienili.

Cameron, ktorý pred príchodom do Pearl Jam hral viac ako desať rokov v ďalšej ikonickej grungeovej skupine Soundgarden, nebol zakladajúcim členom skupiny a neúčinkoval na raných albumoch, ktoré z členov Pearl Jam urobili rockové hviezdy.

Kapele však poskytol potrebnú stabilitu za bicími po tom, ako sa vo formácii od jej vzniku vystriedali štyria bubeníci. V roku 1998 sa k skupine pridal ako dočasný náhradník za Jacka Ironsa, hral na dlhom turné a v roku 2000 debutoval na šiestom štúdiovom albume skupiny „Binaural“. V máji ukončil turné s kapelou na podporu jej 12. štúdiového albumu „Dark Matter“.

Cameron sa narodil a vyrastal v kalifornskom San Diegu a do Seattlu sa presťahoval krátko predtým, ako sa tamojšia hudobná scéna stala svetovým fenoménom. Pred vstupom do Soundgardenu hral v proto-grungeovej skupine Skin Yard. Pôsobil tiež vo formácii Temple of the Dog. V rokoch 2010 - 2017 popri účinkovaní v Pearl Jam hral v obnovenej skupine Soundgarden.