SMUTNÉ RANY osudu: Vdova po slávnom spevákovi (†33) prišla o bábätko... Narodilo sa mŕtve

Tom Parker a Kelsey (Zdroj: Instagram)

Strata dieťaťa patrí medzi najťažšie životné skúšky. Len máloktoré slová dokážu vyjadriť bolesť, prázdnotu a smútok, ktoré po sebe zanecháva takáto rana. Na takýto zármutok sa nedá pripraviť. Moderátorka Kelsey Parker oznámila na Instagrame tragickú správu – jej syn Phoenix sa narodil mŕtvy. Dieťa čakala so svojím partnerom Willom Lindsaym. Svoju bolesť vyjadrila dojímavou básňou.

„Svet stíchol, keď si prišiel. Taký milovaný, taký vytúžený, no mŕtvy. Náš vzácny chlapček, naše anjelské svetlo. Narodený s krídlami, ticho si odletel. Dali sme ti meno Phoenix, odvážny a žiarivý. Duša plná lásky, tepla a svetla. Aj keď sme ťa nikdy nepočuli plakať, budeš žiť v srdciach, ktoré sa nepýtajú prečo. Nevydýchol si, nevidel svet. A predsa pre mňa znamenáš všetko. Pôjdeš s nami, nežne nablízku. V každom vzdychu, v každej slze,” znela báseň. Kelsey sa prihovorila aj svojim fanúšikom.

„Chcem povedať, že si nesmierne vážim všetko, čo poviete a zdieľate. Ale keďže je táto správa ešte veľmi čerstvá, naozaj by som si priala, aby sme my ako rodina dostali priestor a čas… Ľúbim vás všetkých a ďakujem za pochopenie a priestor. S láskou, Kelsey, Will a rodina Parkerovcov,” dodala. Správu o tehotenstve zverejnil pár v januári. Kelsey však už raz čelila obrovskej strate – v roku 2022 zomrel jej manžel, spevák Tom Parker zo skupiny The Wanted, vo veku iba 33 rokov. V roku 2020 mu diagnostikovali nádor v štvrtom štádiu. Napriek vážnej diagnóze sa nevzdával – silu a odhodlanie mu dodávala práve Kelsey, ktorá v tom čase čakala ich druhé dieťa.