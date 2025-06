HRÔZOSTRAŠNÁ vražda oceňovanej režisérky: Dobodali ju v posteli!

Jennifer Abbott bola zavraždená (Zdroj: Profimedia)

Jennifer Abbott bola nájdená mŕtva vo svojej posteli, zabalená v prikrývke a s páskou cez ústa. Podľa polície bola pravdepodobne zavraždená počas lúpeže – z jej bytu údajne zmizli diamantové hodinky značky Rolex. Telo objavili v piatok večer jej neter a susedia, ktorí do bytu museli násilne vniknúť po tom, čo ju štyri dni nikto nevidel. Vyšetrovanie ukázalo, že zomrela v dôsledku poranení spôsobených ostrým predmetom, píše portál dailymail.com.

Pitva, ktorá prebehla v nedeľu, potvrdila, že príčinou smrti boli viacnásobné bodné rany. Polícia zároveň vyzvala verejnosť, aby poskytla akékoľvek informácie o pohybe podozrivých osôb v oblasti. „Úzko spolupracujeme s kolegami z oddelenia vrážd, aby sme zistili, čo presne sa stalo,“ uviedol veliteľ polície v Camdene, Jason Stewart. „Je mimoriadne dôležité, aby sa nám prihlásili ľudia, ktorí mohli vidieť alebo počuť niečo nezvyčajné. Žiadna informácia nie je príliš malá – môže to byť práve ten rozhodujúci detail,“ dodal.

(Zdroj: Profimedia)

Podľa susedov sa v okolí často pohybovali užívatelia drog. Jennifer s nimi mala nedávno konflikt po tom, čo zablokovali vstup do bytovky. Krátko pred smrťou sa vraj pred kamarátkou rozplakala a priznala, že sa bojí zaspať pre nepríjemnú situáciu v okolí. Sused Billie Currie uviedol, že niekoľko nocí pred nálezom tela počul jej psa štekať. Jenniferin korgi menom Prince prežil tri dni zavretý v kúpeľni.

Polícia zatiaľ nezverejnila, v akom stave bol byt, no podľa výpovedí susedov bol vyplienený. Jennifer údajne vlastnila viacero šperkov, a tak vyšetrovací tím zisťuje, čo všetko mohlo byť odcudzené. Jennifer Abbott bola v minulosti známa vo filmovom priemysle. Najväčší úspech zaznamenala s dokumentárnym filmom War of the Gods, za ktorý získala ocenenie. Žila aj v Los Angeles, kde sa pohybovala v spoločnosti celebrít ako Dan Aykroyd, Paris Hilton či Kate Hudson.

(Zdroj: Profimedia)