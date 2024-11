Jiří Krampol (86) skončil OPÄŤ v nemocnici: Museli ho OPEROVAŤ!

(Zdroj: Profimedia)

O zdravotnom stave Jiřího Krampola sa v uplynulých mesiacoch popísalo mnoho. Už minuloročné vianočné sviatky strávil kvôli problémom s nohami v nemocnici a problémy sa potom už iba nabalovali. V marci skončil po páde v byte na JIS-ke a krátko po návrate domov ho opäť brali do špitálu - predávkoval sa totiž Xanaxom.

Ešte v ten istý mesiac sa ukázalo, že obľúbený český herec má vážne poškodené obličky. No a kvôli nim bol striedavo doma a v nemocnici. Len v septembri ho prepustili a už ho tam brali opäť. „Nie je to ale o tom, že by ma teraz prijali kvôli nejakej akútnej veci. Už som bol prepustený, ale ešte mi museli urobiť menší zákrok,“ prezradil Krampol pre eXtra.cz.

„Viem, že použili nejakú trubičku. Niečo ma tlačilo na obličke, myslel som, že to bude kameň. Ale nie, bolo to niečo iného a vytiahli to,“ odhalil. „Srdce a obličky sú spojené nádoby. S tým mám problémy. Tie s obličkami ale vážne nepochádzajú z alkoholu,“ dodal s tým, že teraz by už mohol mať konečne pokoj.

„Ak pán Boh bude nadomnou držať ochrannú ruku, tak by som teraz mal mať nejakú chvíľu od nemocníc pokoj. Som stabilizovaný a mal by som byť konečne v poriadku,“ dodak Krampol.

(Zdroj: Profimedia)