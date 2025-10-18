Tento muž je SYNOM známeho Čecha (87): UHÁDNETE koho? Dobre ho poznáte!

PRAHA - Známy je nielen jeho otec! No zatiaľ čo starší z rodiny je uznávaným českým hercom a zabávačom, jeho syn sa živí ako moderátor. Uhádnete, o kom je reč? Otca dobre poznáte!
Reč je o Petrovi Nárožnom, ktorého vo filmoch a seriáloch milujú generácie divákov. No a podobne ako on, aj jeho syn sa pohybuje v médiách - nie však úlohe herca, ale moderátora. V uplynulých dňoch ho českí fotografi nafotili na slávnostnom vyhlásení súťaže Hračka roka 2025, kde sa ujal úlohy sprievodcu večerom. A podobu so svojim slávnym otcom nezaprie.
Zaujímavosťou však je, že dvojica mala medzi sebou dlho problémy, dokonca boli časy, kedy sa spolu vôbec nerozprávali a hovorilo sa, že slávny Čech svojho syna vydedí. Dôvodom bola sexuálna orientácia Petra Nárožného mladšieho a jeho otec nedokázal prekusnúť fakt, že žije s mužom. Tie časy sú však už, našťastie, minulosťou a herec si rozumie nielen so synom, ale aj s jeho partnerom.
