Bieber po klebetách o KRÍZE V MANŽELSTVE: Zdrapol Hailey za PRSIA... Aha, akí sme ŠŤASTNÍ!

Justin a Hailey Bieber (Zdroj: Twitter/Meena Bhatiya)

O kríze v manželstve Justina Bieber a Hailey Bieber sa špekuluje už niekoľko mesiacov. Nasvedčovať tomu mal fakt, že spolu trávia menej času a často cestujú oddelene. Blondínka sa navyše na verejných podujatiach objavuje sama, čo mnohí pochopili ako znak, že v ich vzťahu vládne napätie. Spevák sa však rozhodol klebety vyvrátiť najnovšími fotkami.

Na sociálnej sieti zverejnil niekoľko záberov, ktoré zachytávajú jeho aktuálne dni. No a medzi nimi sa nachádza aj jeho manželka. Snímka rozhodne nepôsobí tak, že by dvojica prechádzala krízou, práve naopak. Justin ako dôkaz, že je medzi nimi všetko v absolútnom poriadku, zverejnil moment, ako svoju manželku chytá za prsia a obaja si to zjavne užívajú.

Pozrite, vyzerá takto kríza?

(Zdroj: Instagram JB)

(Zdroj: Instagram JB)