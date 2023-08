Slávna speváčka prežíva ťažké chvíle: Rozchod potvrdila priamo na pódiu!

Bebe Rexha, Keyan Safyari

Približne pred dvoma týždňami sme vás informovali, že vzťah Bebe Rexha prechádza poriadne turbulentným obdobím. Speváčka dokonca na svojich sociálnych sieťach zverejnila správu, ktorú jej poslal Safyari a v ktorej naráža na jej váhu.

Už vtedy bolo jasné, že ich vzťah sa po troch rokoch definitívne skončí. Počas pondelka to nakoniec svojím fanúšikom potvrdila samotná hudobníčka. Na koncerte v Londýne, kde vystúpila vrámci svojho turné Best F'n Night of My Life, totiž povedala, že sa spamätáva z rozchodu.

Počas toho, ako uvádzala svoju pieseň Atmosphere, povedala divákom: „Momentálne si prechádzam rozchodom, takže to bude pre mňa veľmi emotívne. Budem potrebovať vašu pomoc," povedala podľa magazínu Entertainment Tonight umelkyňa.

Bebe Rexha, Keyan Safyari (Zdroj: Profimedia)