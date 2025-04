Sheldon (52) z Teórie veľkého tresku v spoločnosti: Aha, toto je jeho MANŽEL!

(Zdroj: CBS / Michael Yarish)

NEW YORK - Americký herec Jim Parsons (52) je slovenským divákom známy predovšetkým ako Sheldon Cooper zo sitkomu Teória veľkého tresku. Ešte počas natáčania seriálu si zobral dlhoročného priateľa Todda Spiewaka. No a v týchto dňoch sa manželia objavili na premiére v New Yorku... Aha, ako im to spolu pristane!