Slávna kráska vyráža dych: Mesiac PO PÔRODE sa ukázala v plavkách... WAU!

Gisele Bündchen (Zdroj: SITA/Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

Kráska je už trojnásobnou mamou. Z predchádzajúceho vzťahu s hráčom amerického futbalu Tomom Bradym má dve deti - syna Benjamina (15) a dcéru Vivian (12). Po rozpade ich vzťahu sa dala dokopy s inštruktorom brazílskeho jiu-jitsu Joaquimom Valentem, no a pred mesiacom vyšlo najavo, že dvojica sa teší z prvého spoločného potomka.

Detaily si rodinka prísne stráži, no paparazzi ich v týchto dňoch prvýkrát od pôrodu nafotili. No a nebolo to pri kočíkovaní novorodenca. Čerstvá mamička si dopriala oddych a spolu so svojimi blízkymi vyplávali na more. No a na palube jachty topmodelka odhalila svoje popôrodné krivky. A treba povedať, že plavovláska doslova ide proti prírode... Vyzerá naozaj perfektne!

(Zdroj: Profimedia)