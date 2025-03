Samovražda EX (†62) Davida Hasselhoffa: Telo objavila ich dcéra... Psychicky sa po tom ZRÚTILA!

David Hasselhoff, Pamela Bach (Zdroj: Profimedia)

HOLLYWOOD - Dnes ráno obletela svet informácia o úmrtí exmanželky Davida Hasselhoffa (72), Pamely Bach (†62) . Ako sa ukázalo, plavovláska spáchala samovraždu. Telo bezvládnej mamy objavila dcéra Hayley (32)... Psychicky to nezvládla!

Informáciu o úmrtí svojej exmanželky potvrdil sám David Hasselhoff, ktorý na sociálnej sieti Facebook zverejnil vyhlásenie. „Naša rodina je hlboko zarmútená zo smrti Pmaely Hasselhoff. Sme vďační za nekonečnú lásku a podporu, ktorú nám posielate, ale v týchto náročných časoch chceme požiadať o súkromie,“ napísal herec.

Telo bezvládnej blondínky objavila dcéra Hayley, ktorá sa do jej domu vydala po tom, čo sa s ňou rodina nevedela dlhšie spojiť. No a tam ju už začal hrozivý pohľad - jej mama ležala na zemi so strelným poranením hlavy, ktoré si mala spôsobiť sama. A podľa slov susedky Hiromi Osiecki, sa 32-ročná žena v tom momente doslova zrútila.

Ako opísala pre DailyMail.com, zúfalá dcéra hlasno plakala a kričala od zúfalstva. Neustále z domu odchádzala, aby sa nadýchala čerstvého vzduchu. „Bola hysterická. Kričala, plakala vonku na ulici. Plakala a hovorila, že sa chce len dostať do svojho auta,“ povedala Osiecki. „O niečo neskôr vyšla von bez polície. Počula som ju plakať a niekto sa snažiť ju utešiť. Policajti ju priviedli späť do domu a zavreli dvere, ale stále chodila dovnútra a von. Nevideli sme, čo sa deje vnútri, ale keď vyšla von, bola ako šialená,“ dodala susedka.

David Hasselhoff s dcérami (Zdroj: profimedia.sk)