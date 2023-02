Pompézna SVADBA Hasselhoffovej dcéry: Takmer 200 hostí, 3 dni a krásna nevesta!

Jej vyvoleným sa stal Madison Fiore, s ktorým sa spoznala prosredníctvom zoznamovcej aplikácie a zasnúbení boli od decembra 2021.

Ako infromoval magzín PEOPLE, ich veľkého dňa sa zúčastnilo 186 hostí a svadobné oslavy v podstate trvali tri dni. „Bolo skvelé mať na jednom mieste našich blízkych a priateľov,” uviedla šťastná nevesta. „Prišli ľudia z celého sveta. Nikdy nezabudnem na ten moment, keď som videla ich tváre. Bol to výnimočný pocit,” dodala Taylor.

Krásnu nevestu viedol k oltáru jej slávny otec za zvukov skladby Bittersweet Symphony. A sama priznáva, že sa neubránila slzám. „Keď som ho uvidela, začala som plakať, lebo on je v mojom źivote akýmsi svetlom. Veľmi ma podporuje, miluje a viem, ako sa usiluje o to, aby sme sa mali dobre a boli šťastní,” povedala k tomu blondínka. „Videla som, že aj on je šťastný a na tvári mal veľký úsmev,” dodala.

