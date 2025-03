Bývalá priateľka Kanye Westa: Prehovorila o tom, prečo jeho partnerky chodia na verejnosti polonahé!

Kanye West, Bianca Censori (Zdroj: SITA)

Kanye West na seba okrem hudobných úspechov pravidelne upozorňuje mnohými škandálmi. Tradične však boli viditeľné aj jeho partnerky, ktoré na seba upozorňovali v outfitoch, ktoré toho odhaľovali oveľa viac, než zakrývali. Naposledy sa takto zviditeľnila jeho aktuálna manželka Bianca Censori, ktorá na Zlatých glóbusoch doslova šokovala.

Výnimkou však nebola ani bývalá partnerka známeho rapera Amber Rose. Tá v najnovšom rozhovore v podcaste Club Shay Shay uviedla, že vystúpenie Censori bolo určite jeho nápadom a povedala aj to, prečo chce, aby sa jeho partnerky takto obliekali.

„Určite ju takto oblieka Kanye. Toto isté robil aj mne a Kim. To je celý on. Chce, aby ostatní muži chceli jeho ženu. Proste sa mu to páči. Chce, aby všetci jeho kamaráti túžili po sexe s jeho priateľkou,“ uviedla známa modelka.