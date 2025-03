Známa umelkyňa nezískala vytúženého Oscara ani na 16. pokus: Jej reakcia však pobavila množstvo fanúšikov!

Diane Warren (Zdroj: SITA)

Diane Warren sa vďaka 16. nominácii stala spoločne s Gregom P. Russellom rekordérkou v počte nominácií v tejto kategórii. Na svojom konte má množstvo úspešných piesní a jej talent mohli diváci oceniť vo viacerých slávnych filmoch, ako sú napríklad Con Air, Armageddon či Pearl Harbor.

Tentokrát jej úspech priniesla pieseň s názvom The Journey, ktorá sa objavila vo filme The Six Triple Eight a ktorej dala hlas slávna speváčka H.E.R. Skladateľka sa však ani tento rok nemohla tešiť z víťazstva a táto cena tak pre ňu aj naďalej zostáva doslova prekliatou. Aj napriek tomu však po odovzdávaní poskytla rozhovor pre magazín Variety, v ktorom aj s dávkou humoru opísala, že sa v žiadnom prípade nevzdáva.

„Som neuveriteľne konzistentná. Som rada že som tu. Som ako Terminátor Oscarov, ja sa vrátim. Mňa sa len tak ľahko nezbavíte. Ani trošku ma to nespomalí. Myslela som si, že tento rok mám šancu. Nevyšlo to, ale stále som tu," uviedla Warren.

