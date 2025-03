Hudobný svet v SMÚTKU: Zomrel frontman známej kapely… Nedávno vyšlo najavo, že má NÁDOR NA MOZGU!

(Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Vo veku 75 rokov zomrel spevák David Johansen, frontman glamrockovej a protopunkovej skupiny New York Dolls. V 80. rokoch začal pôsobiť tiež pod pseudonymom Buster Poindexter. Zomrel v piatok v New Yorku po tom, ako na začiatku roka vyšlo najavo, že má mozgový nádor, píše agentúra AP.

New York Dolls boli v 70. rokoch predchodcami punku a ich natupírované vlasy, dámske oblečenie a make-up inšpirovali glam štýl. Skupina podľa AP nezaznamenala výrazný komerčný úspech a po niekoľkých rokoch sa pre vnútorné rozpory a problémy s drogami rozpadla. Ich dva albumy New York Dolls (1973) a Too Much Too Soon (1974) sa však neskôr stali kultovými. V roku 1973 zvíťazili v ankete časopisu Creem v kategóriách najlepšia kapela roka a tiež najhoršia kapela roka.

Význam skupiny vystihla Nina Antoniaová v knihe Too Much, Too Soon. "Špinaví anjeli s pomaľovanými tvárami, Dolls otvorili skrinku, zvyčajne vyhradenú Pandore, a vypustili detskú zúrivosť, z ktorej vyrástol punk," napísala.

V 80. rokoch Johansen začal vystupovať pod pseudonymom Buster Poindexter, pričom v roku 1987 sa jeho party pieseň "Hot, Hot, Hot" stala hitom. Zahral si tiež v niekoľkých filmoch, okrem iného stvárnil ducha Vianoc v komédii Strašidelné Vianoce.