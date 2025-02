James Bond musí BOJOVAŤ o udržanie mena: Developer podal ŽALOBU!

(Zdroj: TASR/AP)

LONDÝN - Majitelia multimiliardovej franšízy Jamesa Bonda musia ísť do boja o udržanie kontroly nad menom "superšpióna". Developer so sídlom v Dubaji podal v Spojenom kráľovstve (UK) a Európe žalobu, že nepoužívajú ochrannú známku na celý rad príslušných tovarov a služieb. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.

Rakúsky podnikateľ Josef Kleindienst, ktorý na šiestich umelo vytvorených ostrovoch pri pobreží Dubaja buduje luxusný rezortný komplex Heart of Europe v hodnote piatich miliárd dolárov, podal viacero "žalôb na zrušenie z dôvodu nepoužívania", ktoré sa týkajú mena Jamesa Bonda.

(Zdroj: SITA)

Podľa práva UK a EÚ, ak je názov chránený ochrannou známkou pre určité tovary a služby, no vlastník ho v týchto oblastiach komerčne nevyužíva najmenej päť rokov, je možné podať návrh na zrušenie vlastníctva názvu. "Napáda niekoľko registrácií ochrannej známky Jamesa Bonda v UK a EÚ," povedal Mark Caddle, partner a patentový zástupca v európskej spoločnosti Withers & Rogers, ktorá sa zaoberá duševným vlastníctvom.

"Základom žalôb v EÚ je, že meno James Bond sa nepoužíva pre tovary a služby, ktoré značka chráni, a to bude pravdepodobne rovnaký základ žalôb v UK," vyhlásil Caddle. Ochranná známka viacerých verzií mena britského "superšpióna" je predmetom námietky vrátane výrazov "James Bond Special Agent 007", "James Bond 007", "James Bond", "James Bond: World of Espionage" a slávneho výroku "Bond, James Bond". Tvrdí to Kleindienst, zakladateľ skupiny Kleindienst Group, ktorá sa považuje za najväčšieho európskeho developera v Spojených arabských emirátoch (SAE).

Ochranné známky na značku "James Bond" sú oficiálne registrované na americkú spoločnosť Danjaq, ktorá spolu so spoločnosťou Eon ovláda práva na celosvetový tradičný merchandising Jamesa Bonda. Eon, produkčnú spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá je zodpovedná za to, že z Jamesa Bonda sa stala jedna z najúspešnejších filmových sérií v histórii, riadia Barbara Broccoliová a Michael Wilson a tvrdo chránia práva duševného vlastníctva. Medzitým pokračuje sága o tom, kto nahradí anglického herca Daniela Craiga v úlohe ďalšieho Jamesa Bonda, a kedy bude oznámený nasledujúci film o "agentovi 007".

(Zdroj: SITA)