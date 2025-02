Denzel Washington prehovoril o nepríjemnom zranení: Spôsobuje mu veľké problémy!

Denzel Washington (Zdroj: SITA)

Denzel Washington sa koncom minulého roka pripomenul vo filme Gladiátor II. Momentálne už však všetku svoju pozornosť smeruje k novej úlohe na Broadwayi, kde si zahrá v muzikáli Othello.

Hviezdny herec sa však musí vysporiadať s nepríjemný zranením, ktoré si spôsobil sám. Podľa jeho slov si totiž takmer odhryzol jazyk, čo ho obmedzuje nielen v normálnom živote, ale aj pri jeho práci.

„Hovorím tam jednu vetu. Nemôžem ju však poriadne vysloviť, pretože mám opuchnutý jazyk. Ovplyvňuje to úplne všetko. Preto sa človek každý deň modlí. Som tu, myslím, že toto je to, čo odo mňa chcel. Nie som si istý, či to bola náhoda, ale niekto si to myslieť môže,“ uviedol herec pre New York Times.

