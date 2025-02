Známa herečka šokovala fanúšikov: Postrelili ju priamo do tváre… Som vďačná, že žijem!

(Zdroj: pixabay.com)

LOS ANGELES – Americká herečka Christy Carlson Romano (40) počas víkendu ukázala fanúšikom na sociálnych sieťach škaredo vyzerajúce zranenia tváre, ktoré utrpela. Ešte väčším šokom však pre verejnosť bolo to, že sa jej to stalo po tom, ako ju nezodpovedný človek postrelil do tváre.