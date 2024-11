Princ William sa mení na NEPOZNANIE: Je to riadny FEŠÁK.. Podľa odborníčky je za tým tento dôvod!

Princ William. (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Začalo to výrazným strniskom, najnovšie to pokračuje už aj výmenou šatníka. Zdá sa, že princ William je zástancom tvrdenia „zmena je život". Dlhé roky ho verejnosť registrovala bez brady a fúzov a v elegantnom oblečení, dnes je však všetko inak. Podľa kráľovskej expertky na reč tela to znamená zmenu postoja u princa.