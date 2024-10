Princ William prekvapil verejnosť: Po dlhej dobe prehovoril o svojom bratovi!

(Zdroj: SITA)

LONDÝN - Rodina princa Harryho (40) sa verejne k jeho osobe nevyjadruje prakticky odvtedy, ako opustil Britániu a namieril si to za novým životom do USA. Výnimku však nedávno spravil Princ William (42), ktorý jeho meno výnimočne spomenul v jeho novom dokumente.

Jednou z tém, ktoré princ William pravidelne rieši, je aj problém ľudí, ktorí sú bez domova. Aby zvýšil povedomie o tejto veci, tak sa rozhodol, že natočí dokument, v ktorom na to upozorní. V dvojdielnom dokumente Prince William: We Can End Homelessness však spomínal aj moment, kedy začal tento problém vnímať.

V ňom po prvýkrát od začiatku sporu princa Harryho a zvyšku jeho rodiny prehovoril o svojom bratovi. Práve s ním a ich matkou - princeznou Dianou totiž približne ako 10-ročný prišiel do kontaktu s ľuďmi, ktorí stratili svoj domov, v najväčšom londýnskom centre pre bezdomovcov The Passage.

„Moja mama zobrala mňa a Harryho do centra The Passage. Mal som 11, možno 10 rokov. Nikdy som nič podobné nezažil a nevedel som, čo mám čakať. Moja mama sa chovala úplne normálne a všetkých ukľudnila, so všetkými sme sa smiali a vtipkovali. Pamätám si, že som si hovoril, že keďže nemajú kde bývať, tak budú všetci smutní. Bolo však úžasné, ako šťastné prostredie to bolo," uviedol William v dokumente podľa BBC.

Princ William