Kráľovná Halloweenu sa opäť prekonala: Heidi Klum svojím kostýmom vyrazila fanúšikom dych!

Heidi Klum (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Svetoznáma modelka Heidi Klum (51) svojimi halloweenskymi kostýmami púta každoročne obrovskú pozornosť a fanúšikovia sa tak tešili, čo si pripraví. Spolu so svojím manželom Tomom Kaulitzom (35) tentokrát prišli ako slávny E.T. a Klum opäť všetkým vyrazila dych.