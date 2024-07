Strach Angeliny Jolie a Brada Pitta: Ich syn skončil po vážnej nehode v nemocnici!

Pax Jolie-Pitt, Angelina Jolie (Zdroj: profimedia.sk)

LOS ANGELES - Syn Angeliny Jolie (49) a Brada Pitta (60) - Pax (20) utrpel počas pondelkovej dopravnej nehody zranenia, kvôli ktorým ho museli previesť do nemocnice. Mladík narazil do auta na svojom elektrickom bicykli a k jeho stavu prispelo aj to, že v čase nárazu nemal prilbu.