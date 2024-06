Sexi modelka nezostala svojej povesti nič dlžná: V uliciach New Yorku sa premávala len v úzkych bikinách!

Emily Ratajkowski (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Americká modelka Emily Ratajkowski (32) pravidelne dokazuje, že jej odvaha rozhodne nechýba. Najnovšie to predviedla v uliciach New Yorku, kde sa premávala len v úzkych bikinách, na čo okamžite zareagovalo množstvo fanúšikov.