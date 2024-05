Hudobný svet v smútku: Zomrel skladateľ (†95), ktorého piesne poznali milióny ľudí po celom svete!

(Zdroj: Getty Images)

Sherman dlhé roky spolupracoval so svojím bratom Robertom, s ktorým tvorili duo Sherman Brothers. To sa postaralo o hudbu do viacerých známych počinov od Walt Disney v minulom storočí, ako boli napríklad Chitty Chitty Bang Bang či Mary Poppins.

Pred pár dňami však spomínaná spoločnosť na svojej webovej stránke zverejnila smutnú správu. Sherman totiž vo veku 95 rokov navždy opustil tento svet. Podľa vyjadrenia zomrel hudobník na komplikácie spojené s jeho vysokým vekom.

„Richard Sherman bol stelesnením toho, čo znamená byť legendou Disney. S jeho bratom vytvorili milované klasiky, ktoré sa stali súčasťou našich životov. Hudba Sherman Brothers chytila za srdcia celé generácie. Za to, čo Richard zanechal na tomto svete, mu budeme navždy vďační. Jeho rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť," napísal generálny riaditeľ spoločnosti Bob Iger.