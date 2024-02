Moderátor čelí vážnym obvineniam: Kolegyňa opísala jeho NECHUTNÉ NÁVRHY!

(Zdroj: pixabay.com)

Šou Skutočné paničky z Beverly Hills je dobre známa aj mnohým Slovákom, keďže ju svojho času mohli sledovať na obrazovách Joj PLUS. Medzi tváre, ktoré sa v počine zviditeľnili, patrí aj Brandi Glanville. Moderátorom relácie bol Andy Cohen, ktorý však v týchto dňoch čelí nepríjemným obvineniam. Tie súvisia práve s natáčaním šou.

Glanville ho totiž obvinila z toho, že ju vraj sexuálne obťažoval a dával jej nemiestne návrhy. V liste, ktorý poslala televízii NBC a mediálnym spoločnostiam Shed Media a Warner Bros. uviedla, že jej v roku 2022 poslal video, v ktorom jej navrhol, aby ho sledovala pri sexe s inou účastníčkou reality šou.

„Pán Cohen bol v tom čase šéfom pani Glanville a nad jej kariérou mal úplnú kontrolu. Preto sa cítila znechutená a uväznená. Bolo to zneužitie moci. Je nemysliteľné, aby zostal na svojom poste aj napriek takémuto správaniu. Je to návrat do dôb, kedy boli zisky uprednostňované pred ľuďmi," uviedol právnik v liste, ktorý citoval magazín Page Six.

K celej veci sa vyjadril aj samotný Cohen. Ten na svojich sociálnych sieťach napísal, že video bolo myslené ako vtip a Glanville to vedela. Aj napriek tomu však priznal, že bolo nevhodné a za celú situáciu sa ospravedlnil. Či to však bude stačiť jeho nadriadeným, je však otázne.

