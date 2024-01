Herca si mýlia s kolegom: Omylom mu vyplatili jeho peniaze... Pri pohľade na tú sumu takmer skolaboval!

Tom Hollander (Zdroj: profimedia.sk)

„Istý čas sme mali rovnakých agentov a ľudia na účtovnom oddelení si nás pomýlili," povedal Hollander moderátorovi Sethovi Meyersovi v jeho talkshow Late Night, ktorú vysiela kanál NBC. „Bolo to veľmi ťažké, pretože viete, ja som tu bol prvý, ale on je nesmierne slávny," dodal žartom.

Tom Hollander (Zdroj: profimedia.sk)

Pri vysvetľovaní, ako na platbu náhodne prišiel, Hollander uviedol, že v divadle sledoval svojho priateľa, ktorý tam vystupoval za 300 libier. „Sedel som samoľúbo v hľadisku, pretože som práve natočil program pre BBC za 30.000 libier alebo tak nejako, čo mi malo vystačiť na ďalší rok a hovoril som si: 'No, to je úžasné, ja som veľmi úspešný'," uviedol herec...

Cez prestávku si skontroloval e-maily a uvidel jeden, na ktorom bola výplatná páska označená ako "Kasová prémia za Avengers". „Bola to ohromujúca čiastka," povedal 56-ročný herec, ktorý si zahral aj vo filmoch Piráti z Karibiku či Pýcha a predsudok. „Nebol to jeho plat. Bol to jeho prvý kasový bonus, nie celý kasový bonus, ale len prvý. A bolo to viac peňazí, než som kedy videl. Bola to sedemmiestna čiastka. Môj pocit samoľúbosti zmizol," dodal.

Holland, ktorý chodí s hviezdou seriálu Eufória Zendayou, hral Spider-Mana v šiestich filmoch od Marvelu.

Zendaya a Tom Holland (Zdroj: profimedia.sk)

Tom Holland (Zdroj: SITA)

„V skutočnosti si ma s ním samozrejme nepletú, ale v iných než vizuálnych súvislostiach si ma s ním pletú stále," povedal Hollander. Dodal, že bol občas predstavený "nadšeným, potom zmäteným a sklamaným deťom", ktoré si pravdepodobne mysleli, že sa stretávajú so Spider-Manom.