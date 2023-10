Posledné SMS od Matthewa Perryho (†54): Kolegyni písal jej len pár dní pred smrťou!

Matthew Perry (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Cez víkend svet zasiahla správa o náhlom úmrtí herca Matthewa Perryho (†54). Predstaviteľ Chandlera zo seriálu Priatelia zomrel v sobotu vo vírivke vo svojom dome. Známa herečka v spomienke na svojho dávneho kolegu zverejnila posledné správy, ktoré jej písal. Bolo to len pár dní pred jeho smrťou!

Informácia o smrti Matthewa Perryho zasiahla fanúšikov, no najmä jeho blízkych. Mnohí si na svojho priateľa a kolegu zaspomínali aj na sociálnych sieťach. Jednou z nich je aj herečka Ione Skye, s ktorou si v roku 1988 zahral vo svojom úplne prvom filme s názvom Jimmy Reardon. A dodnes, hoci veľmi sporadicky, boli v kontakte.

Zhodou okolností jej kolega len pár dní pred úmrtím napísal zopár správ. A v spomienke naňho ich Ione zverejnila. „Ahoj! Dúfam, že je všetko v poriadku. Meditoval som (teraz meditujem) a začala hrať pieseň "In You Eyes" a hneď som si na teba spomenul a na to, aká si krásna,“ napísal jej 15. októbra, teda necelé dva týždne pred úmrtím. Potom jej ešte napísal, že dúfa, že je zdravá a šťastná.

K správam Ione dodala: „Moja posledná výmena správ pred týždňom. Som veľmi veľmi smutná. Milujem tohto chlapíka.“ Mnohí fanúšikovia Priateľov však netrpezlivo čakajú na vyjadrenie Perryho kolegov zo slávneho sitkomu. Zdroj portálu PageSix tvrdí, že David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow a Matt LeBlanc vraj pripravujú spoločné vyhlásenie.