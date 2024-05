Brutálny policajný zásah na študenta v Amerike má dohru: Matka opísala DETAILY, takto môjho syna mučili!

Brutálne zatknutie študenta so slovenským občianstvom zachytili aj kamery (Zdroj: X/@LaVeritaWeb, @repubblica)

Na začiatku mája informovala o incidente matka, pôvodom Slovenka, najskôr talianske médiá, no neskôr sa tento škandál prevalil už aj v Amerike. Matteo Falcinelli (25), ktorý v Miami navštevoval prestížnu univerzitu, bol v jeden februárový večer zatknutý štyrmi policajnými príslušníkmi.

Celý incident sa začal vo vnútri podniku, kde sa mal Matteo dostať do konfliktu najskôr s dievčaťom, potom aj so strážnou službou. Polícia ho po príchode vyzvala na odchod, no Matteo tvrdil, že v bare sa stále nachádza jeho telefón a tak z miesta neodíde. Dokonca mal policajtov častovať aj vulgarizmami a situácia sa vyhrotila natoľko, že Mattea polícia hodila tvárou na zem a kolenom ho mali údajne pristúpiť. Potom sa k nemu mimoriadne brutálnym spôsobom správali aj v cele predbežného zadržania, uviedla jeho matka v rozhovore pre tvnoviny.sk.

Per Matteo Falcinelli, arrestato con la mano pesante negli Usa, nessun progressista ha dato del «fascista» a Joe Biden. Forse perché, a differenza di Ilaria Salis, non è utile alle urne?



di @franborgonovo https://t.co/plGQ2dRLOj — La Verità (@LaVeritaWeb) May 7, 2024

“Le manette? Te le sei meritate”, spunta un nuovo video di Matteo Falcinelli con la polizia di Miami https://t.co/SaWU6RDwNo — Repubblica (@repubblica) May 9, 2024

Mattea zviazali do takzvaného kozla, teda zviazali mu nohy a ruky sťahovacou páskou. Potom Mattea chceli previezť do riadnej cely, no už v aute sa sťažoval na problémy s dýchaním. Keď polícia na jeho prosby nereagovala, práve na tomto mieste si podľa slov matky mal začať udierať hlavu o mreže s vysvetlením, že v tej chvíli mal chuť radšej ukončiť svoj život predčasne sám, akoby sa k nemu mali správať ako k zveri. „Keď si pozriete to video, to sú desivé výkriky Maťa, pretože jeho tak silno spútali, že sa mu zarezávali do mäsa, jemu neprúdila už krv v rukách, on plače, on žiada, aby mu to povolili, proste nič,“ opísala brutálne zábery matka Vlasta pre tvnoviny.sk

Prípadom sa teraz zaoberá taliansky tím právnikov ale aj diplomati. Podľa slov polície bol ich postup ale primeraný a rutinný. A tvrdia, že Mattea spútali, aby si neublížil. Prvý súdny proces sa konal 12. apríla a Matteo po ňom prijal účasť na prevýchovnom programe navrhnutom sudcom, ktorý ho mal zbaviť obvinenia z kladenia odporu voči verejnému činiteľovi, z odporu proti zatknutiu ako aj z neoprávneného vniknutia. Matteo utrpel po brutálnom zatknutí nielen fyzickú ale aj psychickú ujmu, a musel byť hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení.