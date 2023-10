Zo slov Matthewa Perryho (†54) mrazí: Toto chcem, aby sa dialo po mojej smrti!

Matthew Perry (Zdroj: Instagram)

Mal herecké nadanie, skvelý zmysel pre humor a priatelia o ňom hovoria ako o veľmi láskavom človeku. Život slávneho herca Matthewa Perryho bol však poznačený aj bojom s jeho démonmi. Seriálový Chandler otvorene hovoril o tom, že bol závislý od alkoholu, liekov a drog.

O čosi menej sa už však hovorilo o tom, že Perry sa tiež usiloval pomahať ľuďom, ktorí mali podobné problémy. „V živote som zažil veľa vzostupov a pádov. Osobne to stále riešim. Ale ak za mnou príde alkoholik alebo drogovo závislý človek a požiada ma o pomoc, vždy poviem: Áno, viem ako na to. Urobím to pre teba, hoci to nie vždy viem urobiť pre seba. Takže to spravím vždy, keď môžem,” uviedol v jednom z rozhovorov.

Slávny herec založil v Malibu Perry House - zariadenie pre mužov, ktorí chcú žiť triezvo. Napísal tiež hru s názvom Koniec túžby, ktorá je osobným odkazom svetu. Aj jeho memoáre sú otvorenou a úprimnou spoveďou.

„Keď zomriem, viem že ľudia budú hovoriť o Priateľoch, Priateľoch, Priateľoch. A ja som z to rád. Som šťastný, že som ako herec odviedol dobrú prácu. Ale pokiaľ ide o moje takzvané úspechy, bolo by pekné, keby Priatelia boli uvedení ďaleko za vecami, ktoré som urobil, keď som sa pokúsil pomôcť iným ľuďom. Viem, že sa to nestne, ale bolo by to pekné,” dodal.