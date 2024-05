Francúzsky prezident Macron v Nemecku upozornil na fascináciu autoritárskymi režimami

Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/Henrik Montgomery/TT via AP)

V prejave k mladým Európanom v nemeckom meste Drážďany Macron upozorňoval na "fascináciu autoritárskymi režimami", ktorú badať všade v Európe, pričom apeloval na ľudí, aby sa "zobudili" a bránili demokraciu. Vzostup krajnej pravice označil za "zlý vietor", ktorý "vanie v Európe".Macronova návšteva v Nemecku sa koná krátko pred voľbami do Európskeho parlamentu. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že Macronovej centristickej strane Obroda v eurovoľbách vo Francúzsku hrozí neúspech, pretože zaostáva za krajnou pravicou."Európa nie je len miesto, kde si dávame spoločné pravidlá, je to súbor hodnôt," uviedol Macron vo svojom prejave a zdôraznil, že "musíme nájsť silu a odhodlanie brániť ich všade".Macron svoj prejav v Drážďanoch využil aj na to, aby reagoval na hrozbu ruskej agresie.

Európa sa podľa neho nachádza v "bezprecedentnom okamihu svojich dejín", ktorý ju núti premýšľať o "svojej obrane a bezpečnosti", a to najmä vo vzťahu k Rusku, ktoré "tu bude zajtra aj pozajtra"...a ktoré "ohrozuje našu bezpečnosť a zaútočilo na Ukrajinu".Francúzsky prezident v príhovore vyzdvihol Spojené štáty ako spoľahlivého spojenca Európy, ale položil otázku, či je rozumné žiadať od nich, aby vynaložili na obranu Európy ešte viac úsilia.

Podľa Macrona nastal čas, aby Európa vzala svoju obranu do svojich vlastných rúk a nespolieha la sa na bezpečnostné záruky zo strany Spojených štátov.Francúzsky prezident vyzval aj na "vybudovanie novej paradigmy rastu pre budúce generácie" - podľa jeho slov ide o model, ktorý "plne predpokladá masívne investície do klímy a dekarbonizácie ekonomík".

Navrhol aj prehodnotenie obchodných pravidiel vo vzťahu ku konkurencii z Číny a Spojených štátov a zasadzoval sa za ochranu pred nekalou hospodárskou súťažou mimo eurobloku. Doplnil, že postaviť sa medzinárodnej konkurencii by si vyžiadalo zvýšenie rozpočtu EÚ.Macron začal v nedeľu trojdňovú štátnu návštevu Nemecka. Pred zastávkou vo východnom Nemecku si v Berlíne pri impozantnom pamätníku uctil pamiatku obetí holokaustu.Posledná štátna návšteva francúzskeho prezidenta v Nemecku sa konala v roku 2000 a absolvoval ju Jacques Chirac.