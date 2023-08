Herečka Sandra Bullock je zdrvená: Zomrel jej milovaný muž (†57)!

Sandra Bullock a Bryan Randall (Zdroj: profimedia.sk)

Smutnú správu potvrdili pre médiá jeho najbližší. „S najväčším žiaľom vám oznamujeme, že Bryan Randall zomrel v pokoji 5. augusta po trojročnom boji s ALS,” znie stanovisko, ktoré zverejnil napríklad portál Page Six. „Bryan sa rozhodol svoje trápenie s týmto ochorením držať v súkromí a my, ktorí sme sa o neho starali, sme urobili všetko pre to, aby sme vyhoveli jeho žiadosti. Sme nesmierne vďační neúnavným lekárom, ktorí nám boli nápomocní a úžasným zdravotným sestrám, ktoré sa stali našimi spolubývajúcimi a často obetovali svoje rodiny, aby boli nami,” dodala zdrvená rodina.

Sandra Bullock a Bryan Randall sa spoznali v roku 2015, keď bolo fotografom na narodeninovej párty jej adoptovaného syna Louisa. Krátko na to začali spolu randiť. Hoci dvojica prežívala svoj vzťah najmä v súkromí, v rozhovoroch sa herečka netajila tým, že našla lásku svojho života. Okrem syna Louis sa starali aj o dcéru Lailu a Randall mal dcéru aj z predošlého vzťahu.

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) JE zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré postihuje nervové bunky v mozgu a mieche, ktoré kontrolujú dobrovoľný pohyb svalov. Keď choroba postupuje, mozog stráca schopnosť kontrolovať pohyby. Liek na toto ochorenie zatiaľ neexistuje.