Horskí záchranári pomáhali nad obcou Turie zranenému turistovi (Zdroj: hzs.sk)

Muž si počas zostupu po modrom turistickom chodníku z vrcholu Čipčie privodil úraz dolnej končatiny. "Horskí záchranári turistu ošetrili a transportovali do obce Turie. Tu si ho do starostlivosti prebrala posádka rýchlej zdravotnej pomoci a previezla ho do nemocničného zariadenia v Žiline," uviedla HZS.

archívne video

České horolezkyne potrebovali pomoc v Mlynickej doline a slovenská skialpinistka v Mengusovskej (Zdroj: hzs.sk)