Kráska zhodila takmer 10 kíl bez drastických diét: Pozrite na to telo! Jednoduché tajomstvo úspechu

(Zdroj: Instagram/fitness4lazygirls)

Fitness milovníčka Isabelle Morrisová na sociálnych sieťach pravidelne ukazuje ženám, že môžu chudnúť aj bez toho, aby dodržiavali drastické diéty. Nedávno zdieľala niekoľko záberov svojej postavy, aby ukázala 10-mesačný pokrok. Podarilo sa jej zhodiť asi šesť až osem kilogramov, a to bez toho, aby si odopierala určité druhy jedál. Namiesto toho používa jedlo ako palivo, ktoré potrebuje, aby zvládla vykonávať fyzickú aktivitu. Rozhodla sa preto zbytočne nehladovať.

„Malý pohľad na môj pokrok za posledný rok a pripomienka, že vaše malé každodenné činnosti sa sčítavajú, aj keď sa vám to niekedy nezdá,“ uviedla v príspevku na Instagrame. „Na zábere vľavo som práve skončila šesť mesiacov objemového cvičenia, kde som úmyselne nabrala svaly/váhu, a asi dva mesiace som bola vo fáze odbúravania tuku. Odvtedy až do augusta 2023 som pokračovala vo fáze spaľovania, a potom som prešla na reverznú diétu,“ napísala ďalej. Reverzná diéta je opakom redukčných diét, čo znamená, že namiesto uberania kalórií Morrisová kalórie do svojho jedálnička pridávala.

Ako informovala, posledné dva až tri mesiace sa opäť zamerala na odbúravanie tukov. „Nikdy som nevynechala jediné jedlo alebo spoločenskú udalosť,“ dodala, čím upozornila na častý problém mnohých ľudí, ktorí sa snažia zhodiť kilá navyše – vyhýbajú sa spoločenským udalostiam, ako sú napríklad narodeninové oslavy, aby nekonzumovali jedlo navyše. V jednom z komentárov sa zároveň podelila o tajomstvo svojho úspechu, ktorý spočíva v kalorickom deficite a silovom tréningu.

Morrisovej príspevok takmer okamžite zaujal používateľov sociálnej siete. Jeden z komentujúcich uviedol: „Je skvelé, že si to užívate, ale mne sa to zdá ako neustála práca.“ Ďalšia sa pridala: „Myslím, že to je dôvod, prečo si myslím, že to nie je pre mňa. Zdá sa mi to ako neustála tvrdá práca. Rada sa zdravo stravujem a som aktívna, ale nie som si istá, či to dokážem brať tak prísne. Možno jedného dňa.“ Tretia dodala: „Úprimne, nevidím veľký rozdiel ani na jednom zábere. Vyzeráte skvele na oboch.“