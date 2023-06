Známy spevák sa 4. krát oženil: Má 89 rokov!

Spevák Frankie Valli a jeho partnerka Jackie Jacobs mali v pondelok svoj veľký deň. Dvojica, ktorá sa pozná 16 rokov, totiž svoj vzťah spečatila svadbou.

Zdroj: profimedia.sk

Ako prezradili pre magazín People, manželské sľuby si vymenili počas intímneho obradu, ktorého sa nezúčastnili žiadni hostia. Keď si sľubovali lásku a vernosť, v pozadí hrala skladba Can´t Take My Eyes Off Of You a ženích ju potom začal spievať.

„Je úžasné, že som ešte v tejto fáze svojho života stretol lásku,” uviedol spevák pre spomínaný magazín. Dvojica sa spoznala prvýkrát v roku 2007 na večeri so spoločnými priateľmi. Dvojica bola celé roky v kontakte a v roku 2015 pozval Frankie svoju dnes už manželku na rande. „A od vtedy sme už spolu,” uviedla sympatická brunetka.