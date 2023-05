ŠOKUJÚCI moment na festivale v Cannes: Jane Fonda HODILA ocenenie po režisérke!

CANNES - Jane Fonda (85) je obľúbenou americkou herečkou, ktorá má na svojom konte aj Oscara. Jedno ocenenie v týchto dňoch odovzdávala aj ona sama v Cannes. A rovno sa tento moment zapísal do histórie filmového festivalu. Po režisérke totiž hodila cenu cez celé pódium!

Filmový festival v Cannes nie je len o krásnych róbach, no v prvom rade o kinematografii. V rámci podujatia sa preto odovzdávajú aj ocenenia Zlatá palma. Tento rok sa jednou z odovzdávajúcich stala aj slávna americká herečka Jane Fonda.

Galéria fotiek (2) Jane Fonda

Zdroj: SITA

Palmu odovzdávala francúzskej režisérke Justine Triet za film Anatómia pádu. No len čo na pódiu dokončila ďakovnú reč, pobrala sa späť na svoje miesto. Ocenenie tam však zabudla. Herečka sa najprv režisérku snažila zastaviť, no keď sa jej to nepodarilo, postarala sa o skutočne kuriózny moment.

Zrolovanú cenu po nej hodila cez celé pódium a trafila ju ňou do chrbta. Video z tohto momentu sa okamžite začalo šíriť internetom a po pár hodinách sa stalo doslova virálnym. A ani sa nečudujeme... Pozrite, tento úsmevný moment sa zapíše do histórie filmového festivalu.