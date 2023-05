Slávna speváčka prekvapuje: Chcela byť navždy single, namiesto toho... TAJNÁ SVADBA v Taliansku!

Speváčke Sii Furler v roku 2016 skrachovalo manželstvo s filmárom Erikom Andersom Landom. Pár tvorili len približne 2 roky. O pár rokov neskôr 9-násobná nominantka na Grammy prezradila svoje plány zostať navždy single. „Rozhodla som sa byť do konca života single a práve som si adoptovala syna, nemám čas na vzťah,“ vyjadrila sa v januári 2020.

No toto jej presvedčenie jej vydržalo len necelé 2 roky. V decembri 2021 sa totiž už na verejnosti ukázala s novým priateľom Danom Bernardom... No a o rok a pol si už stihli povedať aj svoje áno. Informoval o tom magazín Page Six, ktorému sa podarilo zistiť, že tajná svadba sa konala v pondelok na mieste, kde si pred rokom svoje áno povedali aj Kourtney Kardashian a Travis Barker.

Utajený obrad prebehol vo Ville Olivetta v talianskom Portofine, ktorú vlastnia dizajneri Stefana Dolce a Domenico Gabbana. Nevesta mala na sebe svetloružové šaty strihu "rybí chvost", vyšívané čipkou, bez výstrihu a s dlhými rukávmi. Na hlave mala závoj s lemom z ružovej čipky, pod ktorým skrývala zložito zapletaný účes.

Jedným z prvých verejných výstupov Sii a Bernarda bola v decembri 2021 premiéra filmu West Side Story.

Zdroj: Profimedia

Ženích mal oblečený svetlomodrý oblek s motýlikom a čierne spoločenské topánky. Novomanželia sa pobozkali pod oblúkom z ružových a krémovych ruží. Fotky nájdete TU»