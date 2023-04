Náhla SMRŤ známej moderátorky (†64): 9 mesiacov boja o život... Svoju chorobu tajila!

Len pred deviatimi mesiacmi sa známej losangelskej moderátorke obrátil život naruby. Lekári Francesce Cappucci oznámili, že má rakovinu pľúc. Situácia bola o to vážnejšia, že chorobu objavili až vo štvrtom štádiu, a tak sa začal ťažký boj o život. Ten, bohužiaľ, koncom marca prehrala.

V týchto dňoch to oznámili jej dvaja synovia, 24-ročný Ian a 19-ročný Will. „Bol to dlhý a drsný boj. Pamätám si, že som jej povedal, aby si samu seba predstavila kdesi uprostred púšte a hľadala oázu, v ktorej sa jej uľaví. Snažila sa až do samého konca. Urobila pre to všetko,“ píše sa v príspevku na sociálnej sieti Instagram.

Svoju diagnózu vraj tajila, vedela o nej len hŕstka jej najbližších a lekári a sestry v nemocnici. „Nechcela to nikomu povedať, pretože nechcela na iných prenášať bremeno svojej bolesti,“ šokovali svojimi slovami Ian a Will a príspevok zakončili dojemne: „Milujeme ťa, mami. Vieme, že už vieš, kde tá oáza je. Budeš nám chýbať...“

Francesca Cappucci bola uznávanou americkou moderátorkou, ktorá v 80. a 90. rokoch ako hudobná reportérka vyspovedala také hviezdy ako David Bowie, Michael Jackson či rod Stewart. Novinárku stvárnila aj v seriáloch V siedmom nebi, Čarodejnice či Columbo. Ohúrila dokonca aj legendárneho režiséra Quentina Tarantina, ktorý po nej vo filme Vtedy v Hollywoode pomenoval jednu z postáv.