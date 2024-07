Šokujúce slová legendárneho hudobníka (79): Prehovoril o smrti… Moje dni sú zrátané!

Rod Stewart (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Britský spevák Rod Stewart (79) v najnovšom rozhovore poriadne prekvapil fanúšikov. Hudobník totiž uviedol, že jeho dni sú zrátané a okrem toho doplnil, že je so smrťou zmierený a že si zvyšok svojho života bude užívať najviac, ako sa len dá.

Rod Stewart sa počas svojej kariéry zaradil medzi najväčších hudobníkov svojej generácie. Na svojom konte má množstvo slávnych piesní a cien. Okrem toho mu bol v roku 2016 udelený titul Sir za jeho prínos hudbe.

V najnovšom rozhovore pre The US Sun však poriadne šokoval, keď otvorene prehovoril o smrti. Podľa jeho slov sú jeho dni spočítané a zároveň priznal, že je so smrťou zmierený a čas, ktorý mu zostáva, chce využiť naj le pšie , ako sa len dá.

„Som si vedomý toho, že moje dni sú spočítané. Všetci raz zomrieme, takže sme na tom úplne rovnako. Zvyšné roky môjho života si budem užívať naplno. Možno ich však bude aj ďalších 15. Už však na tom nie som tak, ako v 70-tych alebo 80-tych rokoch a nemôžem zostať celú noc hore, opiť sa a na druhý deň mať rovnaký hlas. V súčasnosti musím môj hlas chrániť pred a aj po koncertoch," uviedol legendárny hudobník.

