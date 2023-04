Kráľ Karol III. je NAHNEVANÝ a UNAVENÝ: Ďalší vážny KONFLIKT v rodine!

Karol III. po svojom nástupe na trón začal vládnuť tvrdou rukou. Takmer okamžite zaviedol viacero zmien, ktoré sa dotkli aj jeho najbližších. Momentálne sa snaží presvedčiť svojho brata Andrewa, aby opustil sídlo vo Windsore.

Tomu sa to však vôbec nepáči a podľa zdroja z okolia rodiny ich vzťah nebol nikdy taký zlý, ako teraz. Pre magazín Page Six ďalej uviedol, že na sídlo, v ktorom Andrew žije od roku 2003, si dokonca už robí zálusk iný člen kráľovskej rodiny.

„Andrew nechce odísť, pretože táto nehnuteľnosť je pre rodinu veľmi dôležitá a je to symbol dôležitých členov rodiny. Momentálne by sa veľmi páčila aj Williamovi. Vzťahy medzi kráľom a jeho bratom neboli nikdy také zlé, ako sú teraz. Zmenilo sa to na skutočný boj, čo Karol vôbec nečakal. Z celej situácie je nahnevaný a unavený," povedal zdroj.

V snahe presvedčiť Andrewa, aby z honosného sídla odišiel, mu Karol III. ponúkol aj riešenie. Jeho brat by sa mohol nasťahovať do domu, kde pred svojím odchodom do USA bývali Harry a Meghan. Dvojica by sa odtiaľ mala definitívne odsťahovať po korunovácii nového kráľa.