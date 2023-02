Náhla SMRŤ herca (†34) zo známej telenovely: Našli ho mŕtveho v posteli... Zostali po ňom 3 deti!

TEXAS - Z tohto sveta odišiel príliš skoro! Herec Cody Longo sa do povedomia verejnosti dostal účinkovaním v obľúbenej telenovele Days of Our Lives. Jeho kolegov a fanúšikov ale aktuálne zasiahla veľmi smutná správa. A to, že herec, ktorý mal problém s alkoholom, náhle zomrel. Mal len 34 rokov.