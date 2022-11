Sexi modelka (51) na oslave Hugha Granta: Výstrih po pupok a pikantné odhalenie… Ej, ty beťárka!

LONDÝN - Slávny herec Hugh Grant (62) mal narodeniny ešte začiatkom septembra, no osláviť sa ich rozhodol až teraz, takmer 3 mesiace po tom. Veľkolepý žúr sa konal v Century Clube v Londýne a nechýbala na ňom ani americká podnikateľka, modelka a televízna osobnosť Caprice Bourret (51). Hneď pri príchode zaujala výstrihom až po pupok a o chvíľu prišlo aj na pikantné odhalenie... Ej, ty beťárka!

Caprice Bourret pravidelne dokazuje, že vek je len číslo - 51 rokov by jej totiž tipol len málokto. Dôkazom sú aj najnovšie fotky z oslavy slávneho herca Hugha Granta. Ten svoje 62. narodeniny oslávil s trojmesačným omeškaním, no v o to väčšej paráde. Akciu zorganizoval v Century klube v Londýne a pozval na ňu obrovské množstvo známych kamarátov.

Caprice Bourret je verná imidžu sexice aj s pribúdajúcimi rokmi.





Medzi nimi aj spomínanú americkú podnikateľku, modelku a televíznu osobnosť. No a tá opäť ohurovala svojim vzhľadom. Hneď pri príchode zaujala strapcovým topom s výstrihom až po pupok. No paradoxne hlboký dekolt jej prsia neodhalil, ale urobila to samotná blondínka. K fotografom sa otočila bokom a odhrnula zvršok... Ej, ty beťárka!

